Global Wealth Report Das sind die reichsten Länder der Welt

Die USA sind die unangefochtene Nummer eins im Ranking der weltweit reichsten Länder 2020. Ganze 94,2 Billionen Dollar an Privatvermögen lagern in den Vereinigten Staaten von Amerika in Depots und auf Konten. Das sind etwa neun Billionen Dollar mehr als im Vorjahr. In den kommenden Jahren wird hier mit dem größten Zuwachs an Millionären gerechnet.