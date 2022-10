Katastrophe: Mindestens 174 Tote bei Massenpanik nach Fußballspiel in Indonesien

Bei einer Massenpanik nach einem Fußballspiel in Indonesien sind nach Angaben der Behörden mindestens 129 Menschen getötet worden. Weitere 180 hätten sich verletzt, nachdem Besucher im Stadion auf der Flucht überrannt worden seien, teilte die Polizei in Ostjava am Sonntag mit. Polizeichef Nico Afinta sagte vor Journalisten, Fans der unterlegenen Heimmannschaft Arema FC seien am Samstagabend nach dem Spiel im Stadion von Malang auf das Spielfeld gestürmt, um ihrem Ärger über die Niederlage Luft zu machen.