Krieg in der Ukraine „Ich bezweifle, dass diese Männer lange überleben“

Russlands Aussichten hingegen sind zunehmend düster. Putins Mobilisierung von so gut wie jedem, der in die Fänge des Militärs gerät, hat in Verbindung mit den Berichten über die minimalistische Ausbildung Panik unter den Russen ausgelöst. Die Entsendung unausgebildeter, schlecht ausgerüsteter und größtenteils kampfunwilliger Männer in die Ukraine wird ein Gemetzel werden, das in der modernen Kriegsführung ohne Gleichen ist. Die mehr als 260.000 russischen Männer, die seit Putins Ankündigung aus dem Land geflohen sind, wissen das.