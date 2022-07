Preisvergleich Wo Lebensmittel im Urlaub besonders günstig sind

Fisch ist in fast allen Urlaubsländern günstiger als in Deutschland – und frisch vom Markt meist am besten, wie hier in Sizilien. In den Niederlanden und Polen liegt das Preisniveau mit einem Minus von 29 Prozent im Vergleich zu Deutschland am niedrigsten. Auch in Italien und Kroatien ist Fisch 20 Prozent preisgünstiger als in Deutschland.

Bild: imago images