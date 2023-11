Regierung: Spaniens Sozialisten kommen Bildung neuer Regierung näher

Sanchez hatte am Samstag erklärt, er sei für eine Begnadigung von Personen, die 2017 an Kataloniens gescheitertem Unabhängigkeitsreferendum beteiligt waren. Im Gegenzug für ihre Unterstützung der PSOE im spanischen Parlament dürfte der ERC also eine Begnadigung von Mitstreitern zugesichert worden sein.