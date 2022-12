Russland Eine Todesserie macht Moskaus Elite nervös

Kein Wunder, dass zumindest einige der Todesfälle, wie eben die der Lukoil-Manager, Fragen aufwerfen. Konkrete Hinweise, dass es sich um mehr als eine zufällige Verkettung von Todesfällen handelt, gibt es bislang nicht. Allerdings erhob ein Aussteiger aus einem Staatskonzern bereits im Frühjahr Vorwürfe gegen den Kreml. Igor Wolobujew hat bis vor wenigen Monaten selber noch als hochrangiger Manager bei Gazprom und der Gazprombank gearbeitet, ehe er sich im April in die Ukraine absetzte. Der Grund für seine Flucht war Russlands Angriff auf das Nachbarland, wo Wolobujew geboren wurde. Ukrainischen Journalisten gegenüber erklärte Wolobujew, dass er nicht an die Selbstmorde seiner Kollegen aus der Energiebranche glaubt. Zu diesem Zeitpunkt waren bereites drei hochrangige Gazprom-Manager tot.



Der erste davon war der 61-jährige Gazprom-Manager Alexander Tjuljakow, der sich einen Tag nach Beginn des Kriegs in der Ukraine in seinem Anwesen bei Sankt Petersburg erhängt haben soll. Der Mann hatte einen hohen Posten in der Finanzverwaltung des Konzerns inne. Im April folgte dann der ehemalige Vize-Präsident der Gazprombank Wladislaw Awajew, der erst seine Frau und Tochter und anschließend sich selbst in seinem Moskauer Luxusapartment erschossen haben soll. Just einen Tag später, am 21. April, fanden spanische Polizisten die Leiche von Sergej Protosenja, einem ehemaligen Finanzvorstand des Gasförderers Novatek. Dieser soll in seiner spanischen Villa Frau und Tochter mit einer Axt erschlagen und sich anschließen erhängt haben. Im Juli kam noch der Selbstmord von Juri Woronow hinzu, der das für Gazprom tätige Logistikunternehmen Astra Shipping geleitet hat. Er soll sich laut Polizei in seinem Haus bei Sankt Petersburg erschossen haben.