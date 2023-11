Russlands Angriffskrieg „Putin hatte zu Beginn des Kriegs einen ganz anderen Einfluss auf sein Militär als heute“

WirtschaftsWoche: Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas hat in Erwartung eines Trump-Siegs bei den kommenden US-Wahlen einen milliardenschweren europäischen Rüstungsfonds vorgeschlagen. Ist das der richtige Weg?

Philip Breedlove: Ja, wir müssen in unsere Fähigkeiten investieren. Ich habe in Europa gedient, war fünfmal in Deutschland stationiert. Ich war hier, als die Mauer stand und nachdem sie gefallen ist. Deutschland und Europa sind seitdem in eine Art Beschaffungsurlaub gegangen. Man zehrte von der Friedensdividende. Spätestens seit 2015 ist aber allen klar, dass Russland nicht Europas friedlicher Nachbar sein will. Dafür müssen wir bereit sein. Wir brauchen Personal, Training, Ausrüstung, und die Bereitschaft, auf neue Aggression zu reagieren. Und ja, solche Bereitschaft kostet Geld. Diese Fragen müssen also schleunigst geklärt werden.