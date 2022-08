Tod der russischen Propagandistin Dugina „Das System um Putin ist morsch“

Was könnte hinter dem Attentat stecken?

Auch hier sind sich Experten uneinig. Manche, die sich schon sehr lange mit russischen Nachrichtendiensten beschäftigen, erinnert die schnelle Attributierung des Attentats an angebliche Widerstandskräfte innerhalb Russlands an Aspekte der Trust Operation in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Damals errichtete die Geheimpolizei Tscheka eine Organisation namens „Monarchistische Union Zentralrusslands“. Die sollte die verbleibenden Monarchisten anziehen, was tatsächlich passierte. Leute, die gegen die Bolschewiken waren, schlossen sich diesem Verein an.



Trauen Sie es Putin zu, dass er seine Dienste zu so einem Vorgehen anweist?

Natürlich!