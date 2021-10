Zentralamerika: Mehr als 2000 Migranten auf dem Weg zur US-Grenze

Im Gegensatz zu früheren Märschen nahmen an der am Samstag in Tapachula begonnenen Wanderung weniger haitianische Migranten teil. Tausende hatten im September die US-Grenze bei Del Rio in Texas erreicht. Im August hatten Mitglieder der Nationalgarde in Mexiko mehrere Hundert Migranten auf dem Weg von Tapachula gestoppt.