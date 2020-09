Allein mit dem Schlag der Domuhr Touristen-Ziele so leer wie nie?

Berliner Museumsinsel: In den Staatlichen Museen in Berlin sind ebenfalls weniger Menschen unterwegs, da der Zugang begrenzt und nur mit reservierten Zeitfenstern möglich ist, darunter sind das Panorama des Pergamonmuseums und das Neue Museum. Für die Besucher ist das auch eine Chance: endlich einmal Attraktionen wie die Büste der Nofretete in Ruhe besuchen.

Dass es durch die Abstandsregeln Platz gibt, fänden viele Besucher angenehm, heißt es aus der Generaldirektion der Museen. „Ganz generell ist der Umgang in den Museen ein besonnener, was auch an der konsequenten Umsetzung und Einhaltung der aktuellen Hygieneregelungen liegt.“ Die Besuchszahlen 2020 würden aber deutlich hinter denen der Vorjahre zurückbleiben. Aktuell wird mit 30 Prozent des Vorjahres gerechnet. 2019 kamen 4,2 Millionen Besucher insgesamt.

Bild: imago images