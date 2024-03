Baukrise Die stille Renaissance der Werkswohnungen

Es klingt wie die perfekte Win-Win-Lösung: Job plus Wohnung gleich Sicherheit. Ein Arbeitgeber, der attraktiv sein will, hilft dabei mit, ein soziales Problem zu lösen. Ein traditionsreiches Konzept, von dem noch die einstigen Arbeitersiedlungen an Rhein und Ruhr oder die Siemensstadt in Berlin erzählen. Könnte also als die gute alte Werkswohnung, einst erfunden in den Bergbau- und Kohlerevieren im Westen, heute wieder die Interessen der Wirtschaft mit den Interessen der Bürger vereinen?