Bildungspolitik Wider den kopflosen Digitalpakt

Sodann ist festzuhalten, was empirisch mittlerweile schon so oft nachgewiesen wurde, dass man müde werden könnte, es zu wiederholen: Technische Ausstattung alleine bringt wenig. Ein schlechter Unterricht wird durch digitale Technik weder modern, wie es dieser Tage zu vernehmen ist, noch gut. Unter Umständen kann lediglich ein guter Unterricht besser werden. Entscheidend sind also die pädagogischen Konzepte und damit vor allem die Menschen, die die Technik zum Leben erwecken. Fehlen diese Konzepte, so läuft die digitale Revolution Gefahr zu einer digitalen Deformation des Bildungswesens zu führen. So bleibt beispielsweise die Einsicht, dass Papier und Bleistift als Medien den digitalen Medien in so manchen Situationen überlegen sind, wie in den Studien „The pen is migthier than the keyboard“ oder „Don’t throw away your printed books“ nachzulesen ist. Zwar lassen sich in den nächsten fünf Jahren mit den fünf Milliarden Euro circa 625.000 Smartboards oder etwa 25 Millionen Tablets oder eine beliebige Mischung aus beidem besorgen. Und natürlich ist die Technik die Voraussetzung für Konzepte. Das ist aber nur die halbe Wahrheit: Ohne Menschen keine Konzepte. Und ohne Konzepte kein sinnvoller Technikkauf. Man hätte also zumindest die Hälfte dieses Geldes verwenden können, ja müssen, um in die Menschen zu investieren – hochgerechnet wären das etwa 10.000 Lehrerstellen für die nächsten fünf Jahre gewesen.