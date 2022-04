Covid-19 Die Impfpflicht – ein Nachruf

Die allgemeine Impfpflicht ist soeben gescheitert, aber eine altersbezogene Pflicht wird weiterhin erwogen. Es ist bemerkenswert, dass dieses Thema auch unter Liberalen sehr unterschiedlich bewertet wird. So hat Christopher Gohl vor einigen Wochen in der WirtschaftsWoche argumentiert, dass eine gesetzliche Impfpflicht gegen Covid-19 aus liberaler Sicht gerechtfertigt sein könne. Ein wesentliches Argument war, dass es darum gehe, die „gesellschaftliche Freiheitsbilanz zu optimieren“, also gewissermaßen die Summe der individuellen Freiheiten in der Gesellschaft möglichst groß werden zu lassen.



Lesen Sie hier den Gastbeitrag von Christopher Gohl: Freiheit ist uns nicht nur gegeben – sie ist uns auch aufgegeben



Das klingt für einen Liberalen zunächst plausibel – wer sollte etwas dagegen haben, Freiheit zu maximieren? Aber so einfach ist es vielleicht doch nicht. Ich möchte in diesem Beitrag vor allem zwei Punkte machen: Erstens halte ich das Ziel, das Gohl formuliert hat, tatsächlich für problematisch, da es mit einer individualistischen Herangehensweise kollidiert. Zweitens kann man auch auf der empirischen Ebene fragen, ob eine gesetzliche Impfpflicht wirklich nützlich und notwendig ist, um die in einer Gesellschaft lebbare Freiheit auszudehnen.