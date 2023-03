Debatte um Elementarschadenversicherung Warum wir Hausbesitzer jetzt nicht noch weiter belasten sollten

Was können wir stattdessen tun? Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen, ein Haus mit Keller. Dafür haben Sie zwei Optionen: Sie können es direkt an einem Fluss bauen oder auf einem nahegelegenen Hügel. Sie wissen ganz genau, dass der Fluss, an dem Sie bauen möchten, alle fünf Jahre starkes Hochwasser führt. Die Informationen dazu sind öffentlich zugänglich und werden laufend aktualisiert. Sie wissen also, die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Keller in den nächsten fünf Jahren mindestens einmal volllaufen wird, ist ziemlich hoch. Bauen Sie dennoch direkt am Fluss? Was tun Sie, um sich vor dem bekannten Risiko zu schützen?