Erster Gesetzesentwurf: Minister Spahn will die Krankenkassen zwingen, ihre Beiträge zu senken

Sein Vorwurf an die Kassen: Diese Schulden stünden zum Großteil nur auf dem Papier. Sie stammen nämlich, so der Minister, überwiegend von Versicherten, die seit langem keine Beiträge zahlen, aber auch keine Leistungen in Anspruch nehmen und wahrscheinlich gar nicht mehr in Deutschland leben. Es handele sich also um Karteileichen. So lange sie in den Büchern stehen, laufen für sie aber pro Kopf und Monat Beitragsschulden in Höhe des Höchstbeitrags von 670 Euro auf, samt Verzugszinsen.