Exklusives Ranking Diese Grafiken zeigen Deutschlands ökologischste Städte

Für viele Menschen ist die lückenhafte Ladeinfrastruktur für Elektroautos ein wichtiges Argument, vorerst an Verbrennerautos festzuhalten. Über 60.000 Normalladepunkte und knapp 12.000 Schnellladepunkte deutschlandweit meldete die Bundesnetzagentur im November. Allerdings sind diese höchst unterschiedlich verteilt, wie das Elektromobilitäts-Ranking zeigt.



Wer sein Elektroauto unterwegs aufladen möchte, hat in Wolfsburg die besten Karten. Im Verhältnis zur Einwohnerdichte gibt es in der VW-Stadt die bundesweit meisten öffentlichen Stromtankstellen – nämlich 82 Ladepunkte je 10.000 Einwohner. Hier zahlt sich jetzt die frühe Planung aus: Den Plan zum Ausbau der E-Infrastruktur legte die Stadt schon 2016 auf den Tisch. Auf Platz zwei kommt die Autostadt Ingolstadt (46 Stationen je 10.000 Einwohner), in Heilbronn sind es 29. Wenig Fortschritt beim Ausbau verzeichnen Leverkusen (drei Stationen), Mülheim an der Ruhr (zwei) und Offenbach am Main (eine).