FDP-Dreikönigstreffen An der Basis der Liberalen gärt es

Die Parteispitze will aber an Dreikönig nicht nur Nabelschau betreiben, sondern auch ordentlich austeilen. Zum einen wird Lindner die liberalen Positionen in Stuttgart gegenüber SPD und Grünen mit scharfer Deutlichkeit bekräftigen. Vor allem im Bereich Haushaltsanierung und erneutes Aussetzen der Schuldenbremse dürfte Lindner den vom Parteivolk erwarteten Klartext reden. Sowohl das Urteil des Bundesverfassungsgerichts als auch das knappe Basis-Votum über den Ausstieg aus der Ampel zwingen den FDP-Chef zu einer klaren Profilbildung.



Lesen Sie auch: Zerbricht die Ampel in diesem Jahr?



Das wiederum dürfte auf Kosten der ohnehin stark erschütterten Harmonie im Regierungslager gehen. Allerdings wird die FDP auch in Richtung CDU/CSU austeilen. Man werde deutlich ansprechen, dass für viele Probleme heute die Regierungen Merkel verantwortlich seien, hieß es in Berliner FDP-Kreisen. Das beginne bei der unterlassenen Instandhaltung der Infrastruktur, insbesondere der Schiene und gehe weiter über die schweren Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr. Nicht zuletzt hätten, so der Vorwurf, die unionsgeführten Bundesregierungen Deutschland auch in eine fatale Energieabhängigkeit von Russland geführt. Auch deshalb strebt die FDP eine technologieoffene Energiepolitik an.