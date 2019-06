Auch Armin Laschet, CDU-Vizechef und Ministerpräsident von NRW, ergeht sich in Untergangsphantasien. „Ich glaube, dass sie [die Große Koalition] bis zum Herbst dauert. Bis Weihnachten – das kann keiner sagen", sagte er der Rheinischen Post. Er ergänzte: „Wenn so eine Koalition bricht, muss sie an einer Sachfrage zerbrechen.“ Der Rücktritt der SPD-Vorsitzenden, Andrea Nahles, wäre also nicht Grund genug für das Ende der Regierung.

Bild: dpa