Grüne Zukunft: Wie das Lego-Prinzip die Zukunft der Industrie sichert

Intelligenz wird zunehmend von der Hardware in die Software verlagert. Das spart Zeit und Kosten, schont Ressourcen. Dematerialisierung schützt das Klima: Aus Materie werden Bits und Bytes, die für Transparenz sorgen. Mit Sensoren ausgestattete Maschinen erfassen Daten, intelligente Software bereitet sie auf, künstliche Intelligenz wertet sie aus. Der Energiebedarf in Fabriken lässt sich so besser vorhersagen, Abweichungen im Verbrauch werden frühzeitig erkannt und korrigiert.