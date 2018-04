Kampf um die Ladesäulen: Stadtwerke fühlen sich von der Bundesregierung allein gelassen

Die Netzbetreiber sehen im Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. Einer Umfrage des VKU zufolge haben bereits 61 Prozent der Mitgliedsunternehmen Ladeinfrastruktur aufgebaut. In einem aktuellen Positionspapier des VKU heißt es, die kommunalen Unternehmen spielten „eine wichtige Rolle beim Aufbau und Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobile“. Das gelte nicht nur in den Städten und Ballungsräumen, sondern insbesondere in der Fläche.