Bleibt die FDP, dieser Geist, der stets verneint. Die Partei, die sonntags weltbeste Bildung verspricht und von Montag bis Samstag für meinen Geschmack doch ein bisschen zu old school an die neuen Zeiten herangeht. Egal, ob Schulden oder Steuern: Es wird auch in der deutschen Fiskalpolitik kein Ende der Geschichte geben. Der Veränderungsdruck ist dafür einfach zu hoch. Wer sagt es jetzt den Liberalen?