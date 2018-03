Kontrolle von Fahrverboten: „Wenn wir zufällig auf ein Diesel-Fahrzeug stoßen...“

Die Polizei in Düsseldorf kümmert sich daher derzeit nicht darum, wie eine Umsetzung der Diesel-Fahrverbote aussehen könnte. „Das ist die Zuständigkeit der Bezirksregierung“, erklärt der Sprecher. Die aber will das Urteil der Leipziger Richter scheinbar nicht hinnehmen. Es gebe keinen Automatismus, dass in Düsseldorf Fahrverbote verhängt würden, erklärte Regierungsvizepräsident Roland Schlapka nach dem Urteil. Oberbürgermeister Geisel geht eine Instanz weiter. „Statt den Kommunen den Schwarzen Peter zuzuschieben, sollten die tatsächlichen Verursacher, also die Automobilindustrie und der Bundesverkehrsminister, in die Pflicht genommen werden.“ Er fordert von der Bundesregierung die Einführung einer blauen Plakette.