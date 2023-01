Krawall in Berliner Brennpunkten Staatliches Versagen bei der Silvester-Randale

In der Hauptstadt zogen sich Polizei und Feuerwehr in der Neujahrsnacht nach mehreren Schilderungen an manchen Orten zurück. Diese Chance haben drangsalierte Anwohner nicht. Der Staat muss aber Sicherheit für alle gewährleisten. Er muss Straftäter schnell erwischen und hart bestrafen. Dabei ist einerlei, um wen es sich handelt.