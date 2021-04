Nach Beschluss für Testpflicht Corona-Tests am Arbeitsplatz – was auf Unternehmen zukommt

Wie kommen die Unternehmen an die Tests? Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) betonte am Wochenende in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Es sind auf dem Markt mittlerweile genügend Tests verfügbar. Man muss sich darum aber kümmern. Wer jetzt erst anfängt, Angebote einzuholen, der braucht wahrscheinlich eine Anlaufzeit von zwei oder drei Wochen. Mehr aber auch nicht.“ Wirtschaftsvertreter sehen das anders. In einem Brief an das Kanzleramt erklären die großen Verbände, jedes dritte Unternehmen berichte von Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit. Bund und Länder hätten viele der Tests auf dem Markt bereits für die Schüler reserviert. Die Verbände fordern deshalb, Tests aus nicht genutzten Kontingenten kostengünstig den Firmen zur Verfügung zu stellen.

Bild: dpa