Nach dem Parteitag: Warten auf Nahles – trügerische Ruhe nach dem SPD-Parteitag

BerlinNach ein paar sommerlichen Tagen herrscht in Berlin an diesem Montag wieder Aprilwetter: Ein bisschen Sonne am Vormittag, ab dem Mittag dann wolkenverhangener Himmel und Regenschauer. Um das Willy-Brandt-Haus, die Parteizentrale der SPD, pfeift der Wind. Keine Journalisten sind zu sehen, keine schwarzen Limousinen, erst recht keine Schaulustigen. Nein, so versichert man in der Parteizentrale, an diesem Montag habe man rein gar nichts für die Öffentlichkeit geplant – kein Pressestatement, keine Grundsatzrede, nichts.