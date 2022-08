Neue Berechnung Haushalte könnten durch Steuersenkungen 230 Euro jährlich sparen

31. August 2022

Die Energiekrise hat Deutschlang voll im Griff. Ab 01.10.22 sollen Endkunden im Zuge der Gasumlage für jede Kilowattstunde 2,4 Ct mehr zahlen. Bild: imago images Bild:

Der Strompreis zieht in Deutschland massiv an – und belastet Haushalte zusätzlich, die schon mit hohen Kosten für Gas kämpfen. Eine neue Rechnung zeigt: So viel günstiger könnten zwei Steuersenkungen Energie machen.