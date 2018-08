Neuer Gesetzesentwurf Steueranreize sollen Wohnungsbau ankurbeln

Die Bundesregierung will privaten Investoren in den kommenden Jahren den Bau von Mietwohnungen durch Steueranreize schmackhaft machen. „Nur durch verstärkten Wohnungsneubau kann die Nachfrage gedeckt werden“, heißt es mit Blick auf die Wohnungsknappheit in Ballungsräumen im Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums, der Reuters am Donnerstag vorlag. „Die Maßnahme zielt vorwiegend auf private Investoren ab, sich verstärkt im bezahlbaren Mietwohnungsneubau zu engagieren.“ Das Ministerium setzt damit eine Vorgabe des Koalitionsvertrags von Union und SPD um.