Reaktionen auf Merkels Kandidatur-Verzicht „Frau Merkel gibt das falsche Amt ab“

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im CDU-Bundesvorstand nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Montag ihre Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz angekündigt. Sie will damit auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember Nachfolgerin von Angela Merkel werden. Noch am Sonntagabend hatte sie sich nicht klar zur Wiederwahl der Kanzlerin als Parteivorsitzende positioniert. „Die Bundesvorsitzende hat ganz klar erklärt, dass sie auf dem Parteitag noch einmal antreten wird. Und ich habe bis zur Stunde keine anderen Signale“, sagte die frühere saarländische Ministerpräsidentin am hessischen Wahlabend. Als sie im ZDF erneut gefragt wurde, was dies bedeute, und ob sie selbst Merkel unterstütze, verwies Kramp-Karrenbauer lediglich darauf, dass es in der CDU-Spitze eine gemeinsame Verantwortung gebe, die Partei programmatisch zu erneuern.

Bild: dpa