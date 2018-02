"Dieser Rahmen muss Teil der Antwort sein, was für ein Europa wir in Zukunft haben wollen", sagte Merkel mit Blick auf die insgesamt billionenschweren EU-Haushalte nach dem Jahr 2021. Im Koalitionsvertrag hätten Union und SPD klargemacht, dass Deutschland bereit sei, seine Verantwortung zu übernehmen. Dort wird festgehalten, dass die Bundesrepublik nach dem Brexit mehr Geld an Brüssel überweisen will. Großbritannien will im März 2019 aus der EU ausscheiden.