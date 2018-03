Schutz vor Hacker-Angriffen: Warum Estland ein Vorbild für IT-Sicherheit ist

Folgendes Szenario: Ein Mitarbeiter einer estnischen Behörde bekommt eine verdächtige Mail. Was muss er tun?

Zunächst sollte er in seinem Handbuch für IT-Sicherheitsfragen nachschauen, ob es sich um eine verdächtige Mail handelt. Jeder Mitarbeiter einer Regierungsbehörde muss laut unseren Sicherheitsstandards so ein Handbuch ausgehändigt bekommen. Darin können sie nachschauen, wie verdächtige E-Mails aussehen und was sie tun sollen, wenn sie eine bekommen haben. In letzter Instanz können sich die Mitarbeiter an den IT-Sicherheitschef wenden, der in jeder Behörde vor Ort zu finden ist.