Staatsanwaltschaft eingeschaltet Betrugsverdacht bei Coronahilfen sorgt erneut für Auszahlungsstopp

Das Bundeswirtschaftsministerium hat Abschlagszahlungen von mehreren Corona-Hilfsprogrammen vorerst gestoppt. „Es besteht in einigen Fällen der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder bei den Coronahilfen erschlichen wurden“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag. „Daher werden die Abschlagszahlungen derzeit einer Prüfung unterzogen und sind kurzfristig angehalten. Sie stehen in Kürze wieder zur Verfügung.“