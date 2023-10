Umstrittene Reform Grundsteuer: Ab sofort wird geklagt

Bei der hoch umstrittenen Grundsteuerreform haben deren Gegner die nächste Phase des Widerstands eingeläutet. In Berlin reichte ein Betroffener Klage beim Finanzgericht ein, und zwar mit Unterstützung des Eigentümerverbandes Haus & Grund sowie des Bundes der Steuerzahler. Erklärtes Ziel ist es, die Grundsteuer in den Bundesländern, in denen mit Bodenrichtwerten und Mietwerttabellen gearbeitet wird, vor dem Bundesverfassungsgericht zu Fall bringen.