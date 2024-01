Wachstumsbremse Bürokratie „Die Ökonomen dürfen das Feld nicht den Juristen überlassen“

...und im vergangenen Juli hat der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums eine kritische Bestandsaufnahme speziell für die Bundeswehr vorgelegt. Wie war die Reaktion des Verteidigungsministeriums?

Sehr positiv. Mitglieder des Beirats waren mittlerweile zu Gesprächen im Ministerium. Ich hoffe, dass unsere Analysen auf fruchtbaren Boden fallen.



Lesen Sie auch: „Das ist ein Wahnsinn an bürokratischem Aufwand“



Was sind die Kernforderungen der Wissenschaft, um die Vergabe öffentlicher Aufträge effizienter zu machen?

Wir müssen bei Auftragsvergaben die Einspruchsmöglichkeiten einschränken. Derzeit ist es so: Vergibt der Staat einen Auftrag an Firma A, kann die im Bieterwettbewerb unterlegene Firma B dagegen Einspruch einlegen. Das Beschaffungsamt in Koblenz versucht daher, jeden Beschaffungsvorgang so zu gestalten, dass es zu keinem Einspruch kommt. Da wird ein unglaublicher Aufwand betrieben – was enorme Bürokratiekosten verursacht.