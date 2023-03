Wärmepumpe Woran Habecks Heizungsverbot scheitern könnte

Sind Wille und Geld beim Eigentümer vorhanden, kann die Umrüstung der Heizung dennoch scheitern. Grund sind eine Vielzahl an Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um künftig mittels Umweltenergie und Strom für Wärme in den eigenen vier Wänden zu sorgen. Allen voran die energetische Eignung des Gebäudes: Weil Wärmepumpen eine deutlich niedrigere Vorlauftemperatur als Gasheizungen haben, funktionieren sie am effizientesten in Verbindung mit großen Heizflächen wie Fußbodenheizungen und einer guten Isolierung des Gebäudes. Laut dem Forschungsinstitut für Wärmeschutz lassen sich daher momentan knapp zehn Millionen Gebäude in Deutschland nicht effizient mittels Wärmepumpe beheizen.



Bei Neubauten wiederum steht dem Einbau nur noch wenig entgegen, was sich auch seit ein paar Jahren in den Zahlen widerspiegelt. 2021 wurde knapp die Hälfte aller Neubauten mit einer entsprechenden Anlage ausgestattet, Tendenz steigend.