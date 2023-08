Die Bundesregierung will den Rückgang des Wohnungsbaus nach Worten von Bauministerin Klara Geywitz mit Steuererleichterungen bremsen. „Wir haben uns mit dem Finanzministerium darauf verständigt, dass wir an einem Maßnahmenpaket arbeiten, zu dem steuerliche Anreize gehören werden“, kündigte die SPD-Politikerin am Mittwoch nach der Kabinettssitzung an.