Steht der Wimbledon-Legende Boris Becker diplomatische Immunität zu, weil er Botschafter für die Zentralafrikanische Republik ist? Das wird gerade in Großbritanniens Medien diskutiert. Sie meldeten zum Ende der Woche, der Ex-Sportler behaupte, dass ihm Immunität zustünde und somit das gegen ihn laufende Insolvenzverfahren in Großbritannien unberechtigt sei. Dieses Verfahren gegen ihn einzuleiten sei „sowohl ungerechtfertigt als auch ungerecht“ gewesen, wird Becker zitiert. „Ein Haufen anonymer und unverantwortlicher Banker und Bürokraten haben mich in eine völlig unnötige Konkursanmeldung gedrängt, die mir beruflich und auch in meinem privaten Umfeld einen ganzen Haufen Schaden zugefügt hat.“