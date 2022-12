Korruptionsaffäre in Brüssel Was das EU-Parlament die Steuerzahler kostet

Ein Faible für Luxus hat nicht nur der Schwabe Wieland. Für seine Vertretung in Berlin etwa wählte das Europäische Parlament die allererste Adresse. Das Büro residiert an Unter den Linden unweit des Brandenburger Tors. In München betreibt das Europäische Parlament eine zweite Vertretung in Deutschland. Alleine in Berlin betreuen drei Mitarbeiter die Presse. Über die genauen Personalzahlen und Kosten der Dependancen schweigen die sich allerdings aus.