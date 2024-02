Krieg in der Ukraine „Russland hat seine Zukunft verloren“

Es scheint fast, als würden beide Seiten auf Zeit spielen: Der Westen hofft, dass die russische Wirtschaft unter dem Sanktionsdruck irgendwann einknickt und die Kriegsindustrie ins Stocken gerät. Putin auf der anderen Seite wartet geduldig darauf, dass die westliche Einheit zerbricht – etwa wenn ein Donald Trump in den USA wieder ins Weiße Haus einzieht. Der deutsche Sanktionsexperte Janis Kluge erklärt, wo die Sanktionen in diesem Gefüge gerade stehen und warum sie kein Allheilmittel gegen den Krieg sind.



WirtschaftsWoche: Herr Kluge, sowohl die USA als auch die Bundesregierung stufen die Sanktionen gegen Russland als erfolgreich ein. Teilen Sie diese Meinung?

Janis Kluge: Die Sanktionen haben einen Effekt, aber ich glaube, dass die meisten Politiker im Westen eher enttäuscht von der Wirkung sind. Teilweise wurde diese Enttäuschung ja auch geäußert, etwa von der deutschen Außenministerin. Es ist natürlich unklar, was ein Erfolg bedeuten würde. Da legt jeder seinen eigenen Maßstab an.