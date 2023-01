Bargeld „Ohne Bargeld werden die Menschen zu gläsernen Bürgern“

Die Verfassungsrichter könnten gezwungen sein, sich demnächst in einer weiteren Angelegenheit mit der Rolle des Bargelds zu befassen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will eine Obergrenze für Barzahlungen von 10.000 Euro einführen, um Kriminalität und Terrorfinanzierung zu unterbinden.

Mit einer Obergrenze für Bargeldzahlungen greift der Staat in die Freiheit der Vertragsgestaltung privater Vertragspartner ein, indem er ihnen die Zahlungsmodalitäten vorgibt. Da stellt sich sehr deutlich die Frage, ob der Staat das überhaupt darf, zumal Euro-Banknoten weiterhin das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel sind. Eine Obergrenze widerspricht der gesetzlich festgelegten Unbeschränktheit in der Verwendung von Bargeld. Dazu kommt, dass durch eine Obergrenze die Privatheit von Zahlungsvorgängen nicht mehr gewährleistet wäre, da Zahlungen auf elektronischem Weg Spuren hinterlassen und staatlicherseits nachvollzogen werden können. Damit ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausprägung des grundgesetzlich geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts in seinem Wesenskern berührt. Ohne die unbeschränkte Verwendung von Bargeld werden die Menschen zu gläsernen Bürgern, die Privatsphäre geht komplett verloren.



Lesen Sie auch: Die EU will Bargeldeinkäufe eindämmen, weil das die Kriminalität fördere, heißt es in Brüssel. In Italien ist das schon lange ein sehr politisches Thema. Aber die Befunde sind nicht so eindeutig.