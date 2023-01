Das Jahrzehnt der Krisen Zu viele von uns ignorieren, was in der Welt geschieht

In seinem großen Zwischenkriegsroman „Der Zauberberg“ porträtierte Thomas Mann das intellektuelle und kulturelle Klima und den Irrsinn, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben. Obwohl Mann schon vor dem Krieg an dem Manuskript gearbeitet hatte, vollendete er es erst 1924, und diese Verzögerung hatte großen Einfluss auf das fertige Werk. Die Handlung spielt in einem Sanatorium, das von Manns Besuch in jenem Luxushotel in Davos (dem Hotel Schatzalp) inspiriert war, in dem heute die Galadiners des Weltwirtschaftsforums stattfinden.