Fed: US-Notenbanker Bostic räumt Verstöße gegen Ethikregeln ein

Der US-Notenbanker Raphael Bostic hat Verstöße gegen die Ethikregeln der amerikanischen Zentralbank Federal Reserve (Fed) eingeräumt. In den vergangenen Jahren hätten einige seiner persönlichen Finanzmarktgeschäfte versehentlich in Zeiträumen stattgefunden, in denen es von der Fed Handelsverbote gegeben habe, teilte Bostic am Freitag mit. Die Geschäfte seien von Vermögensverwaltern getätigt worden.