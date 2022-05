Globale Konjunktur Es wird für die Welt eine harte Landung geben

Ich gehörte der zweiten Gruppe an. Aber ich argumentierte, dass zusätzlich zu der überhöhten Gesamtnachfrage mehrere negative Gesamtnachfrageschocks zu der steigenden Inflation beitragen. Die ursprüngliche Reaktion auf Covid-19 hatte zu Lockdowns geführt, die deutliche Verwerfungen in den globalen Lieferketten verursachten und das Angebot an Arbeitskräften verringerten. Dann kamen in diesem Jahr zwei zusätzliche Angebotsschocks dazu. Erstens Russlands brutale Invasion in der Ukraine, die die Rohstoffpreise für Energie, Industriemetalle, Nahrungsmittel und Dünger in die Höhe trieb. Und zweitens Chinas „Null-Covid-Strategie“, die zu einer weiteren Runde von Engpässen in den Lieferketten führte.