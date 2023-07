Markus C. Kerber „Die EZB hat sich in ein Dilemma hineinmanövriert“

WirtschaftsWoche: Professor Kerber, die EZB setzt im Kampf gegen die Inflation vor allem auf höhere Leitzinsen. Die Bilanz der EZB ist hingegen nach wie vor stark aufgebläht. Mit rund 7,2 Billionen Euro ist sie sechs Mal größer als vor der Finanzkrise 2008. Wie passt das zusammen?

Markus C. Kerber: Die EZB steckt in einem Dilemma, in das sie sich selbst hineinmanövriert hat. Durch die Anleihekäufe, mit denen sie ab 2015 eine angeblich drohende Deflation abwenden wollte, hat sie den Bankensektor mit Zentralbankgeld geflutet. Um die Inflation zu besiegen, müsste die EZB zusätzlich zu den höheren Leitzinsen den Banken Liquidität entziehen und ihre Bilanz abschmelzen. Bisher geschieht dies aber nur in homöopathischen Dosen, etwa indem die EZB die umfangreichen Geldleihgeschäfte mit den Geschäftsbanken nicht erneuert, wenn diese auslaufen. Seit Juli verzichtet die EZB zudem darauf, die Tilgungszuflüsse bei Wertpapieren, die sie im Rahmen ihres Kaufprogramms APP erworben hat, in den Kauf neuer Papiere zu stecken. Das reicht allerdings nicht aus, um die Bilanz in dem erforderlichen Umfang und in der gebotenen Schnelligkeit zu verringern. Zumal die EZB an anderer Stelle neue Liquidität in das Bankensystem pumpt.