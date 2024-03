Standort Deutschland So gefährden Zombie-Unternehmen den Wohlstand

Die meisten Prognostiker zeichnen derzeit ein düsteres Bild für die deutsche Wirtschaft. Die Experten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin rechnen für 2024 mit einer Stagnation der deutschen Wirtschaft. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet nur noch ein Wachstum von 0,1 Prozent. Und auch die Bundesbank macht wenig Hoffnung: Sie weist in einer Studie darauf hin, dass die aktuelle Wachstumsschwäche auch strukturelle Gründe hat. So ist die Produktivität in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken. Zuletzt stieg sie um weniger als ein Prozent pro Jahr. Das ist gerade einmal ein Fünftel des Wertes in den 1970er-Jahren. Damals lag das Wachstum der Produktivität bei rund fünf Prozent pro Jahr.