Statistisches Bundesamt: Arbeitskosten erhöhen sich langsamer

Im internationalen Vergleich stiegen die Kosten in Deutschland geringer als in der gesamten Eurozone. Dies geht aus den aktuellsten verfügbaren Zahlen zum dritten Quartal hervor. Demnach verteuerte sich eine Stunde im Währungsgebiet um 1,6 Prozent zum Vorjahresquartal. In Deutschland hingegen gab es im Sommer ein Plus von 2,2 Prozent. Die höchsten Wachstumsraten in der EU verbuchten Rumänien (+16,5 Prozent), Ungarn (+12,6) sowie Bulgarien (+10,7). In Finnland (–3,0) und Portugal (–1,1) sanken die Arbeitskosten. In Frankreich fiel der Anstieg der Arbeitskosten mit 1,7 Prozent niedriger aus als in Deutschland.