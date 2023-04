Wirtschaftsleistung Bundesregierung erhöht Konjunkturprognose

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr leicht erhöht. „Die deutsche Wirtschaft erweist sich nach der Corona-Krise auch in der Energiekrise als anpassungs- und widerstandsfähig“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch. Er sprach von erfreulichen Nachrichten. Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr nun ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 Prozent. Im Januar war sie von 0,2 Prozent ausgegangen.