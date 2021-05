Blick hinter die Zahlen # 63 – Ehrenamt nach der Pandemie Setzt sich der Boom der Hilfe nach Corona fort?

Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in einer aktuellen Umfrage des zum Stifterverband gehörenden Think-Tanks Zivilgesellschaft in Zahlen (ZIVIZ). Laut dem ZIVIS-Engagement-Barometer sehen es immerhin 62 Prozent der befragten Verantwortlichen in gemeinnützigen Organisationen als Kernherausforderung an, „Mitgliederaustritte zu verhindern“. Und sogar 70 Prozent nennen die Bindung (neuer) Engagierter an die jeweiligen Organisationen als eine der entscheidenden Kernaufgaben während der Coronakrise.