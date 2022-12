Apps auf dem iPhone Warum Apples Macht nächstes Jahr bröckelt

Europa nimmt die Techkonzernen derzeit deutlich stärker in die Verantwortung. Und so dürften die Verbraucher auf dem alten Kontinent auf ihren iPhones künftig in alternativen Stores Software finden, die bei Apple teurer ist, weniger Funktionen hat oder gar nicht erlaubt ist. Dafür müssen sie allerdings in mehreren verschiedenen digitalen Läden Preise vergleichen oder nach alternativen Apps suchen.