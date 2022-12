Apps auf dem iPhone Warum Apples Macht nächstes Jahr bröckelt

Doch Apples Macht bröckelt. Der Konzern plant, nächstes Jahr sein Smartphone-Betriebssystem für App-Stores von Drittanbietern zu öffnen, wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet. Auch das sogenannte Sideloading, bei dem Apps am offiziellen Store vorbei auf das Smartphone oder Tablet installiert werden, will Apple demnach erlauben. Entwickler des iPhone-Herstellers arbeiteten bereits an den technischen Details, berichtet das „Wall Street Journal“.