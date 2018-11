Arago-CEO Chris Boos „Es gibt auf der Welt schon genug schlechten Code“

Machen wir das doch: KI kann uns also komplizierte und lästige Arbeit abnehmen. Welche zum Beispiel?

Im weitesten Sinne eigentlich all das, was man schon in Prozesse gegossen hat: Wo also klare Ziele und Grenzen formuliert sind. Das fängt typischerweise bei Planungsprozessen, Logistik oder Prognosen auf Grundlage von aktuellen und vergangenen Daten an und geht dann weiter in die spezifischeren Prozesse eines Unternehmens. All das kann man mit KI automatisieren. Sehr viele Unternehmen machen das bereits – da stehen wir gut da. Ich finde es nur bedenklich, wenn Leute denken, KI könnte ihnen ein neues Geschäftsmodell erzeugen.